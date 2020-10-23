Мама Тимошенко захворіла коронавірусом

Мама лідера партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко - Людмила Телегіна - заразилась коронавірусом. Її стан тяжкий.

Про це повідомляють джерела РБК-Україна.

Співрозмовник видання повідомив, що хвороба у жінки протікає дуже тяжко.

Зазначимо, що Людмилі Телегіній 83 роки.

Раніше РБК-Україна писало, що коронавірус був у самої Юлії Тимошенко. Про це стало відомо вкінці серпня. Вона одужала 11 вересня.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я повідомило, що в Україні зафіксували 7517 нових випадків коронавірусу. Зокрема, в Києві за минулу добу підтвердили 635 заражень.

Раніше Володимир Зеленський назвав умову введення в Україні локдауна. Жорсткий карантин в Україні можуть ввести, якщо щодня будуть підтверджувати 15 тисяч нових випадків коронавірусу.

Зазначимо, сьогодні Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення про оновлення зон карантину в Україні.