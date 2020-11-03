У Києві повідомили про замінування ТРЦ на Майдані Незалежності, людей евакуйовують

У Києві повідомили про замінування торгового центру "Глобус". Наразі проходить масова евакуація.

Про це повідомили РБК-Україна в поліції.

У поліції зазначили, що інформація перевіряється і вже працюють кінологи та слідчо-оперативна група.

"Так, підтверджуємо", - відповіли РБК-Україна на питання про те, чи перевіряють ТРЦ на наявність бомби.

Нагадаємо, вчора у центрі Києва чоловік погрожував підірвати заклад громадського харчування "Варенична Катюша". Порушником виявився уродженець Івано-Франківської області 1987 року народження, його затримали.

Також у Києві повідомили про мінування мосту Патона. Рух по мосту було обмежено. Пізніше поліція затримала "мінера".

На початку місяця у Запоріжжі правоохоронці затримали чоловіка, який повідомив про замінування всіх електростанцій України. Він вимагав передати йому один мільярд доларів за вказаною адресою.