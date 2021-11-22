У Києві горить багатоповерхівка. Людей масово евакуйовують
Фото: у Києві горить багатоповерхівка (ДСНС)
У Києві горить шістнадцятиповерховий житловий будинок. Проходить масова евакуація людей.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.
Фото: у Києві горить багатоповерхівка (ДСНС)
Пожежа сталась у Святошинському районі по проспекту Перемоги, 67А в шістнадцятиповерховому житловому будинку.
Сталось загорання електрощитових з 5 по 15 поверхи. Попередньо жертв та постраждалих немає.
Проводиться гасіння пожежі та евакуація мешканців. Рятувальники з ліфтової кабіни вивільнили 5 осіб.
До гасіння пожежі залучено 20 осіб особового складу та 5 одиниць техніки ДСНС.