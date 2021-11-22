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У Києві горить багатоповерхівка. Людей масово евакуйовують

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Київ, Понеділок 22 листопада 2021 12:11
У Києві горить багатоповерхівка. Людей масово евакуйовують Фото: у Києві горить багатоповерхівка (ДСНС)
Автор: Анастасія Рокитна

У Києві горить шістнадцятиповерховий житловий будинок. Проходить масова евакуація людей.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

Фото: у Києві горить багатоповерхівка (ДСНС)

Пожежа сталась у Святошинському районі по проспекту Перемоги, 67А в шістнадцятиповерховому житловому будинку.

Сталось загорання електрощитових з 5 по 15 поверхи. Попередньо жертв та постраждалих немає.

Проводиться гасіння пожежі та евакуація мешканців. Рятувальники з ліфтової кабіни вивільнили 5 осіб.

До гасіння пожежі залучено 20 осіб особового складу та 5 одиниць техніки ДСНС.

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Пожежа Київ
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