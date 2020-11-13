У Києві на COVID-19 захворіла рекордна кількість людей

Фото: люди в масках (Віталій Носач/РБК-Україна)

У Києві за минулу добу на COVID-19 захворіла рекордна кількість містян. Коронавірус виявили у 1083 людей.

Про це написав мер міста Кличко у своєму Telegram-каналі.

"​​Друзі! В Києві за минулу добу виявили найбільшу кількість хворих на коронавірус за весь період пандемії - 1083 людини. Померли 13 хворих. Усього коронавірус забрав життя 938 киян", - зазначив градоначальник.

Серед захворілих - і 61 медик.

Кличко додав, що на сьогодні в столиці вже 48 646 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.



"До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 92 пацієнти. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали в столиці ще 354 людини. Всього коронавірус подолали 18 333 мешканці Києва", - написав він.

Вказано, що найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Солом‘янському районі - 134, у Деснянському - 127 та 126 випадків - у Шевченківському районі.

Нагадаємо, за добу 5 листопада в столиці вперше з початку пандемії виявили більше тисячі нових випадків коронавірусу: у місті заразилися 1002 людини.

Як писало РБК-Україна, міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов заявив, що в разі нереалізації карантину вихідного дня уряду доведеться ввести жорсткіші обмеження. Кабмін може ввести повний локдаун у країні.

Раніше уряд скасував карантинне зонування, тепер у країні діє загальнонаціональний карантин.