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У Кенії виявили 16 нових видів коронавірусу. В інших частинах світу їх не було

Новость на русском → Таіта, Четвер 14 січня 2021 10:02
У Кенії виявили 16 нових видів коронавірусу. В інших частинах світу їх не було Фото: лікар (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Кенійські дослідники виявили на південному сході країни 16 нових штамів коронавірусу. Вони мають унікальний характер і поки ще не зустрічалися в інших частинах світу.

Про це повідомляє East African.

Зокрема, нові види COVID виявили в окрузі Таіта в кінці минулого року, вони відрізняються генетично від різновидів коронавірусів з Британії та ПАР.

"Особливість нових штамів полягає в тому, що вони здатні швидко поширюватися і в початковій фазі захворювання їх дуже важко визначити у інфікованих", - заявив один з учасників досліджень Чарльз Аготі.

У зв'язку з новими штамами коронавірусу зросло число інфікованих, повідомляють дослідники.

Нинішні висновки щодо зазначених нових штамів носять попередній характер у зв'язку з тим, що кенійські фахівці продовжують працювати над розкриттям їх повного генома. До робіт підключилася Всесвітня організація охорони здоров'я.

Нагадаємо, ВООЗ скликає засідання комітету з надзвичайної ситуації. Зустріч вирішено провести на два тижні раніше, ніж передбачалося раніше, щоб обговорити більш заразні мутації коронавірусу.

Раніше повідомлялося, що нинішні нові штами коронавірусу не впливають на тяжкість хвороби.

Однак, мутований варіант COVID може замінити інші в Європі і частині Азії.

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