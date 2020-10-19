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У Карпатах випало до 7 см снігу

Новость на русском → Карпати, Понеділок 19 жовтня 2020 15:31
У Карпатах випало до 7 см снігу Фото: сніг (facebook.com)
Автор: Юлія Струк

У Карпатах в понеділок, 19 жовтня, випав сніг. На гірськолижному курорті Драгобрат намело близько 5-7 сантиметрів, на горі Піп Іван обмежена видимість.

Про це повідомляє Чорногорський гірський пошуково-рятувальний пост в Facebook і свідчать камери snig.info.

Зокрема, користувач Василь Молдавчук опублікував відео, на якому видно, що на Драгобраті заметіль, земля покрита снігом.

Опубліковано Василем Молдавчуком Неділя, 18 жовтня 2020 р.

Крім того, станом на 9:50 18 жовтня на горі Піп Іван Чорногірський було хмарно, видимість обмежена до 50 м.

"Вітер південно-західний 3-5 м/с. Температура повітря -2", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 15 жовтня на високогір'ї Карпат вранці спостерігався покрив снігу. Температура повітря опустилася до нуля градусів.

На горі Піп Іван Чорногірський було хмарно, видимість була обмежена до 50 метрів.

Як писало РБК-Україна, 14 жовтня Карпати накрив активний антициклон, який приніс сніг і зниження температури.

Крім цього синоптики розповіли про аномальну погоду в жовтні.

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