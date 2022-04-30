ru ua
Сб, 30 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

На Харківщині служитель храму отримав підозру за виправдовування агресії РФ

Новость на русском →
Харківська область, Субота 30 квітня 2022 17:53
На Харківщині служитель храму отримав підозру за виправдовування агресії РФ
Автор: Антон Федорців

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури служитель храму отримав підозру за виправдовування війни РФ проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу.

Чоловік із Харківщини отримав підозру за фактом виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії проти України. Максимальна санкція статті – позбавлення волі на строк до трьох років.

"За даними слідства, служитель храму у Дергачівському районі поширював у соціальній мережі матеріали, які виправдовують збройну агресію РФ", – ідеться в повідомленні.

Кримінальне провадження ведуть слідчі обласного управління СБУ. Правоохоронці також продовжують пошуки інших причетних до поширення в соцмережах проросійських матеріалів осіб.

До слова, російські окупанти викрали директора школи в захопленій Каховці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Генеральна прокуратура України Війна Росії проти України
NEWS
66-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
66-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Артилерія НАТО. Яку зброю союзники передають Україні через два місяці війни
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Артилерія НАТО. Яку зброю союзники передають Україні через два місяці війни