Хакери з України обікрали банки Європи та США на 2,5 млрд доларів

Група хакерів з України завдала шкоди європейським і американським банкам на суму близько 2,5 мільярда доларів. Хакери здійснювали масові кібератаки на сервіси банківських установ Європи і США.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

Хакерів вдалося викрити в ході міжнародної спецоперації за участю Євроюсту, Європолу, а також представників правоохоронних органів США і Німеччини. Вони діяли на території Харкова та Харківської області з 2014 року.

"Використовуючи шкідливе програмне забезпечення - так званий вірус-шифрувальник ("банківський троян"), призначений для крадіжки персональних даних, паролів, логінів і платіжних даних, (хакери - ред.) здійснювали масові втручання в роботу серверів приватних і державних банківських установ Великобританії, Німеччині, Австрії, Швейцарії, Нідерландів, Литви та США", - повідомили в Офісі генпрокурора.

Такими діями було завдано збитків банкам на суму близько 2,5 млрд США.

За даним фактом порушено справу за ч. 1 ст. 361-1, ч. 3 ст . 190 Кримінального кодексу України (створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збуту, а також заволодіння чужим майном шляхом обману).

"У ході обшуків виявлено та вилучено комп'ютерне та серверне обладнання, за допомогою якого хакерами здійснювалася протиправна діяльність. Зараз збираються докази для повідомлення про підозру ряду осіб, причетних до скоєння кримінальних злочинів", - додали правоохоронці.

Нагадаємо, в серпні 2020 року Служба безпеки України спільно з британськими спецслужбами викрила міжнародну хакерське угруповання.

Також повідомлялося, що в Україні в середині січня на третину зменшилася кількість кібератак.