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На кордоні з Росією утворились значні пробки

Новость на русском → Чернігівська область, Понеділок 23 листопада 2020 12:32
На кордоні з Росією утворились значні пробки Фото: затори (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Перед пунктом пропуску "Сеньківка" та на території перед суміжним пунктом пропуску "Нові Юрковичі" утворились затори. Спостерігається накопичення транспортних засобів комерційного призначення, які переміщуються з України до Російської Федерації.

Про це повідомляє прес-служба Державної митної служби України.

"Станом на цей час перед пунктом пропуску "Сеньківка" в напрямку виїзду з митної території України утворилася черга з 210 автотранспортних засобів комерційного призначення", - йдеться у повідомленні.

Причиною назвали зниження швидкості транспортного потоку на в’їзд у пункт пропуску "Нові Юрковичі". Перевізникам пропонують змінити маршрут і поїхати через пункт пропуску "Бачівськ", але там теж є затори з 80 автомобілей.

Нагадаємо, з 1 вересня у зв'язку з погіршенням ситуації з коронавірусом Угорщина закрила кордони для українців, однак не для всіх.

Також раніше РБК-Україна писало, що на словацькому пункті пропуску "Вишнє Нємецьке" з української сторони в Ужгороді утворилось значне накопичення великогабаритних вантажівок.

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