На кордоні з Росією утворились значні пробки

Перед пунктом пропуску "Сеньківка" та на території перед суміжним пунктом пропуску "Нові Юрковичі" утворились затори. Спостерігається накопичення транспортних засобів комерційного призначення, які переміщуються з України до Російської Федерації.

Про це повідомляє прес-служба Державної митної служби України.

"Станом на цей час перед пунктом пропуску "Сеньківка" в напрямку виїзду з митної території України утворилася черга з 210 автотранспортних засобів комерційного призначення", - йдеться у повідомленні.

Причиною назвали зниження швидкості транспортного потоку на в’їзд у пункт пропуску "Нові Юрковичі". Перевізникам пропонують змінити маршрут і поїхати через пункт пропуску "Бачівськ", але там теж є затори з 80 автомобілей.

Нагадаємо, з 1 вересня у зв'язку з погіршенням ситуації з коронавірусом Угорщина закрила кордони для українців, однак не для всіх.

Також раніше РБК-Україна писало, що на словацькому пункті пропуску "Вишнє Нємецьке" з української сторони в Ужгороді утворилось значне накопичення великогабаритних вантажівок.