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"Голосіївського стрілка" відправили в СІЗО

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Київ, П'ятниця 09 липня 2021 16:32
"Голосіївського стрілка" відправили в СІЗО Фото: "голосіївського стрілка" арештували (kyiv.npu.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Суд обрав запобіжний захід так званому "голосіївському стрілку". Мова про чоловіка, який днями влаштував стрілянину в Голосіївському районі Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання суду.

"Клопотання задовольнити. Застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного. Ухвала може бути оскаржена", - заявила суддя.

Підозрюваного у пораненні поліцейського та цивільного арештували на 60 діб.

Нагадаємо, 7 липня в одній з багатоповерхівок Голосіївського району столиці чоловік забарикадувався у квартирі та відкрив стрілянину. Пострілом з рушниці через двері він поранив поліцейського та цивільного.

Для затримання стрілка довелося кликати спецназ. У поліції показали фото та відео проведення спецоперації в Голосіївському районі.

Як писало РБК-Україна, "голосіївському стрілку" повідомили про підозру у замаху на поліцейського.

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Київ арешт Голосеевский район Суд Стрільба
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