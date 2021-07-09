"Голосіївського стрілка" відправили в СІЗО
Суд обрав запобіжний захід так званому "голосіївському стрілку". Мова про чоловіка, який днями влаштував стрілянину в Голосіївському районі Києва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання суду.
"Клопотання задовольнити. Застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного. Ухвала може бути оскаржена", - заявила суддя.
Підозрюваного у пораненні поліцейського та цивільного арештували на 60 діб.
Нагадаємо, 7 липня в одній з багатоповерхівок Голосіївського району столиці чоловік забарикадувався у квартирі та відкрив стрілянину. Пострілом з рушниці через двері він поранив поліцейського та цивільного.
Для затримання стрілка довелося кликати спецназ. У поліції показали фото та відео проведення спецоперації в Голосіївському районі.
Як писало РБК-Україна, "голосіївському стрілку" повідомили про підозру у замаху на поліцейського.