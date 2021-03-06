ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Двох українців видали США за підозрою у відмиванні грошей. Хто вони

Новость на русском → США, Субота 06 березня 2021 20:01
Двох українців видали США за підозрою у відмиванні грошей. Хто вони Фото: хакер (freepik.com)
Автор: Дмитро Левицький

Сьогодні стало відомо про те, що Чехія видала Сполученим Штатам двох громадян України, яких підозрюють у відмиванні грошей. Цими українцями виявилися 39-річний Віктор Воронцов та 40-річна Злата Ханська-Мужук.

Про це повідомив Мін'юст США.

За даними американського Мін'юсту, українці входили до міжнародної мережі, яка допомагала відмивати гроші кібер-злочинцям. Як йдеться в обвинувальному висновку, Мужук та Воронцов вели незаконну діяльність протягом 2017 року, відмивши за цей період 500 тисяч доларів.

Українців арештували 6 лютого 2020 року в Чехії за запитом влади США. Після арешту в них виявили важливі докази. Федеральне бюро розслідувань США отримало Мужук та Воронцова 3 березня 2021 року, їх доставили літаком з Праги в Даллас.

Зазначається, що Мужук та Воронцов вже постали перед судом США в північному окрузі Техасу та заявили про свою невинуватість за висунутими звинуваченнями. Станом на сьогодні українські громадяни перебувають під вартою в США.

Нагадаємо, про екстрадицію українців в США сьогодні повідомили чеські ЗМІ. Однак спочатку не було інформації, про кого саме йде мова.

Додамо, в лютому українські правоохоронці викрили в Києві міжнародну хакерську банду. Кіберзлочинці вчиняли атаки на європейські та американські компанії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Сполучені Штати Америки экстрадиция отмывание денег украинцы
NEWS
Під загрозою локдауну. "Червона зона" розширюється, школи йдуть в онлайн: ситуація в Україні
Під загрозою локдауну. "Червона зона" розширюється, школи йдуть в онлайн: ситуація в Україні
DAILY
Соціолог Олексій Антипович: Україна знову потребує "гетьмана"
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Соціолог Олексій Антипович: Україна знову потребує "гетьмана"