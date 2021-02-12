На Донбасі від кулі снайпера загинув ще один український військовий
Вчора на напрямку Мар’їнка від постріла російського снайпера загинув ще один військовослужбовець ЗСУ. Українською стороною СЦКК направлено відповідну ноту до СММ ОБСЄ.
"Вчора, 11 лютого, близько 21:00 на напрямку Мар’їнка від постріла снайпера ЗС РФ загинув ще один військовослужбовець ЗСУ", - йдеться у повідомленні.
Зазначимо, ситуація на Донбасі загострюється. Бойовики почали частіше обстрілювати позиції ООС, є поранені та загиблі українські військові.
Нагадаємо, 11 лютого внаслідок ворожого обстрілу загинули два українських військових.
Один з них військовослужбовець десантно-штурмових військ ЗСУ, солдат Олександр Глушко отримав важке поранення в зоні проведення ООС і помер у ході евакуації, попри всі зусилля медиків його врятувати.
Також 10 лютого в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню. Поранення отримав український військовослужбовець.