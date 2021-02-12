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На Донбасі від кулі снайпера загинув ще один український військовий

Новость на русском → Мар'їнка, П'ятниця 12 лютого 2021 09:04
На Донбасі від кулі снайпера загинув ще один український військовий Фото: ситуація на Донбасі (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Вчора на напрямку Мар’їнка від постріла російського снайпера загинув ще один військовослужбовець ЗСУ. Українською стороною СЦКК направлено відповідну ноту до СММ ОБСЄ.

Про це повідомляє прес-служба української делегації в ТКГ.

"Вчора, 11 лютого, близько 21:00 на напрямку Мар’їнка від постріла снайпера ЗС РФ загинув ще один військовослужбовець ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, ситуація на Донбасі загострюється. Бойовики почали частіше обстрілювати позиції ООС, є поранені та загиблі українські військові.

Нагадаємо, 11 лютого внаслідок ворожого обстрілу загинули два українських військових.

Один з них військовослужбовець десантно-штурмових військ ЗСУ, солдат Олександр Глушко отримав важке поранення в зоні проведення ООС і помер у ході евакуації, попри всі зусилля медиків його врятувати.

Також 10 лютого в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню. Поранення отримав український військовослужбовець.

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