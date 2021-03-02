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На Донбасі через необережне поводження зі зброєю загинув військовий

Новость на русском → Донецька область, Вівторок 02 березня 2021 13:22
На Донбасі через необережне поводження зі зброєю загинув військовий Фото: українські військові (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Ігор Литвиненко

На Донбасі в зоні операції Об'єднаних сил загинув військовослужбовець з Полтавської області. Офіційна причина смерті - необережне поводження зі зброєю.

Про це повідомив заступник військового комісаріату Полтавській області Едуард Бородай, передає місцеве видання "Коло".

Інцидент стався 28 лютого в Донецькій області.

"Офіційна причина смерті - необережне поводження зі зброєю", - заявив Бородай.

Загиблим виявився 19-річний військовий 72 окремої механізованої бригади імені Чорних запорожців Андрій Мірча. Він був родом із села Степанівка Семенівського району Полтавської області. Похорон бійця відбудуться 3 або 4 березня.

Нагадаємо, також 28 лютого в штабі ООС повідомили про загибель одного українського військового в результаті обстрілу бойовиків.

Зазначимо, за минулу добу бойовики сім разів порушили режим припинення вогню. При цьому поблизу Павлополя в результаті підриву військового автомобіля на невідомий вибуховий пристрій один військовослужбовець ЗСУ отримав бойове поранення, ще вісім військових - бойові травмування.

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