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У Бразилії майже 40 людей загинули в ДТП автобуса та вантажівки

Новость на русском → Сан-Паулу, Середа 25 листопада 2020 17:20
У Бразилії майже 40 людей загинули в ДТП автобуса та вантажівки Фото: ДТП в Бразилії (sudoestepaulista.com)
Автор: РБК-Україна

У бразильському штаті Сан-Паулу сталася масштабна аварія на дорозі, жертвами яке стали не менше 37 осіб. Вони загинули у зіткненні автобуса і вантажного автомобіля.

Про це повідомляє місцевий портал Globo.

Повідомляється, що катастрофа сталася на шосе Альфредо де Олівейра Карвальо між населеними пунктами Тагуаї та Такуарітуба. За словами представника влади Александра Гедеса, доступ до цього місця утруднено, тому інформація про кількість жертв ще може змінитися. Також повідомляється, що частина людей ще залишається заблокованою в автобусі.

У Бразилії майже 40 людей загинули в ДТП автобуса та вантажівки

Фото: ДТП в Бразилії (noticias.r7.com)

Причина аварії з'ясовується. Поліція підозрює, що вона сталася під час спроби обгону. В автобусі їхали близько 50 робітників текстильної компанії, поліція працює над упізнанням жертв.

Нагадаємо, влітку в китайській провінції Гуйчжоу пасажирський автобус впав в озеро, в результаті чого загинули більше 20 осіб.

До цього в Сирії некерований бензовоз влаштував масштабну ДТП, в результаті були десятки загиблих і поранених.

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