Бойовики біля Мар’їнки порушили "режим тиші"

З початку поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики один раз порушили режим припинення вогню. Вони стріляли зі стрілецької зброї.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

Зазначається, що бойових втрат і поранень серед українських захисників немає.

"Упродовж поточної доби, 15 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці один раз порушили режим припинення вогню. Так, на ділянці поблизу Мар’їнки противник застосував стрілецьку зброю”, - йдеться в повідомленні.

Також у районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, саперами ДСНС розміновано понад 14 гектарів території у прифронтовому районі та передано на знищення 94 вибухонебезпечних предмети.

Нагадаємо, на Донбасі за минулу добу бойовики тричі обстріляли позиції українських військових.

Раніше РБК-Україна писало, що за останні сім місяців на Донбасі небойових втрат зафіксували більше, ніж бойових.