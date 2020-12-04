Бойовики зранку стріляли з мінометів поблизу Водяного

Протягом минулої доби, 3 грудня, на Донбасі зафіксовано дев’ять порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців. Жодний український військовий не постраждав.

Про це повідомили у прес-службі операції Об'єднаних сил.

Так, поблизу Водяного противник здійснив обстріл позицій з мінометів 120-го калібру та автоматичного гранатомета. Неподалік цього ж населеного пункту, використовуючи заборонені міни ПОМ-2, ворог чотири рази провів дистанційне мінування місцевості перед позиціями наших військ.

Крім того, окупанти здійснили декілька провокативних пострілів з ручних протитанкових гранатометів в районі населених пунктів Шуми та Авдіївка, а поблизу Опитного - з підствольного гранатомета.

Від початку поточної доби, в ранковий час 4 грудня, російсько-окупаційні війська один раз порушили перемир'я та використали заборонене важке озброєння, а саме артилерійські системи 122-го калібру та 120-ти мм міномети, здійснивши обстріл наших позицій поблизу населеного пункту Водяне. Українські військові вогонь у відповідь не відкривали.

Нагадаємо, Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала 62 порушення режиму припинення вогню на Донбасі.

РБК-Україна писало, що 2 грудня, збройні формування Російської Федерації і її найманці три рази порушили домовленості про перемир'я.