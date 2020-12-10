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Бойовики провели навчання з бойовою стрільбою на Донбасі, - ОБСЄ

Новость на русском → Четвер 10 грудня 2020 02:58
Бойовики провели навчання з бойовою стрільбою на Донбасі, - ОБСЄ Фото: СММ ОБСЄ (twitter.com/osce_smm)
Автор: Инна Собора

Спеціальна мониторингоая місія ОБСЄ зафіксувала навчання з бойовою стрільбою в Луганській області. Їх проводили бойовики поблизу населеного пункту Депрерадовка.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ від 9 грудня.

Так, в Луганській області Місія зафіксувала 45 порушень режиму припинення вогню - постріли і черги зі стрілецької зброї і великокаліберного кулемета.

"Ці порушення оцінені як навчання з бойовою стрільбою, що проходили в межах зони безпеки в порушення рішення Тристоронньої контактної групи (ТКГ) від 3 березня 2016 року, згідно з яким навчання з бойовою стрільбою в зоні безпеки заборонені", - йдеться в повідомленні.

Крім того, СММ 16 зафіксувала порушень режиму припинення вогню в Донецькій області. Стріляли поблизу населених пунктів Корсунь і Олександрівське.

Нагадаємо, за вихідні 5-6 грудня СММ ОБСЄ зафіксувала 134 порушення режиму припинення вогню в Донецькій області та 89 таких порушень у Луганській.

РБК-Україна писало, що за добу, 8 грудня, за даними ООС, збройні формування Російської Федерації і її найманці один раз порушили домовленості про перемир'я.

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