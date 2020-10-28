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Бойовики обстріляли позиції ООС поблизу Водяного

Новость на русском → Донбас, Середа 28 жовтня 2020 17:20
Бойовики обстріляли позиції ООС поблизу Водяного Фото: український військовий (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

З початку поточної доби, 28 жовтня, на Донбасі було зафіксовано кілька ворожих обстрілу. Однак ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Так, збройних формувань Російської Федерації здійснили кілька обстрілу в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід", а саме поблизу населеного пункту Водяне. Бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

"Провокаційний вогонь не представляв загрози життю і здоров'ю наших воїнів, тому вогонь вони не відкривали", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що ні один український військовий в результаті обстрілу не постраждав.

Нагадаємо, 27 жовтня на Донеччині зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків. Ворожі обстріли були здійснені поблизу Водяного і Пісків.

Крім того, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ протягом минулої доби 23 зафіксувала порушення режиму припинення вогню на Донбасі.

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