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Бойовики обстрілювали позиції ООС поблизу Гнутового

Новость на русском → Донбас, Середа 03 лютого 2021 18:22
Бойовики обстрілювали позиції ООС поблизу Гнутового Фото: український військовий (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У середу, 3 лютого, незаконні збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим "тиші" на Донбасі. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованої українськими військовими.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Так, ворожі обстріли були зафіксовані поблизу Гнутового. Бойовики відкривали вогонь з автоматичної станкового гранатомета.

В результаті ворожих пострілів ні один український військовий не постраждав.

"Про факт порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 2 лютого, бойовики вісім разів відкривали вогонь по українських позиціях на Донбасі. При цьому поблизу Водяного працював снайпер бойовиків.

Крім того, проросійські бойовики обстріляли в Луганській області безпілотник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Також вони обмежували пересування патрулів СММ.

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