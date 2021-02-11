Бойовики обстрілювали позиції ООС на Донбасі з гранатомета

У четвер, 11 лютого, збройні формування Російської Федерації двічі порушували режим припинення вогню. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС у Facebook .

Так, бойовики здійснили прицільний обстріл українських позицій зі снайперської зброї недалеко від населеного пункту Зайцеве. В результаті ворожого обстрілу український військовий отримав вогнепальне поранення

"Воїну оперативно надали першу медичну допомогу, але, на жаль, від отриманих поранень він помер під час евакуації в госпіталь", - йдеться в повідомленні.

Крім того, ворожі обстріли були зафіксовані поблизу Водяного, що на Приазов'ї. Окупанти відкривали вогонь з ручного протитанкового гранатомета.

Українські військові відкривали вогонь у відповідь на ворожі обстріли. Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ про всі факти порушення режиму припинення вогню.