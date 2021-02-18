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Бойовики на Донбасі обстрілювали Шуми і Південне

Новость на русском → Донбас, Четвер 18 лютого 2021 18:00
Бойовики на Донбасі обстрілювали Шуми і Південне Фото: українські військові (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: РБК-Україна

У четвер, 18 лютого, збройні формування Російської Федерації двічі відкривали вогонь по українських позиціях на Донбасі. Однак ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС у Facebook.

Так, ворожі обстріли українських позицій були зафіксовані поблизу населеного пункту Південне. Бойовики відкривали вогонь з великокаліберного кулемета.

Крім того, окупанти вели прицільний вогонь з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької та снайперської зброї неподалік від Шумів.

"На обстріл противника українські воїни відкривали вогонь. Бойових втрат серед наших захисників немає", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ про всі факти порушення режиму припинення вогню на Донбасі.

Нагадаємо, за минулу добу, 17 лютого, бойовики чотири рази обстрілювали українські позиції на Донбасі. В результаті обстрілу ні один український військовий не постраждав.

Крім того, 16 лютого бойовики на Донбасі чотири рази відкривали вогонь по українських позиціях.

Разом з тим СММ ОБСЄ зафіксувала десять порушень режиму припинення вогню в Донецькій області та 29 - у Луганській.

Раніше в ОБСЄ назвали чотири основні гарячі точки на Донбасі, де в 2020 році було зафіксовано понад 76% порушень припинення вогню.

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