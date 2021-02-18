Бойовики на Донбасі обстрілювали Шуми і Південне

У четвер, 18 лютого, збройні формування Російської Федерації двічі відкривали вогонь по українських позиціях на Донбасі. Однак ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС у Facebook.

Так, ворожі обстріли українських позицій були зафіксовані поблизу населеного пункту Південне. Бойовики відкривали вогонь з великокаліберного кулемета.

Крім того, окупанти вели прицільний вогонь з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької та снайперської зброї неподалік від Шумів.

"На обстріл противника українські воїни відкривали вогонь. Бойових втрат серед наших захисників немає", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ про всі факти порушення режиму припинення вогню на Донбасі.