Бойовики на Донбасі обстрілювали позиції ООС з гранатометів і мінометів
У понеділок, 8 лютого, незаконні збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.
Про це повідомляє прес-центр штабу ООС в Facebook.
Так, ворожі обстріли були зафіксовані поблизу населеного пункту Південне. Бойовики відкривали вогонь по українських позиціях з мінометів 120-го калібру.
Також неподалік Водяної окупанти вели вогонь з автоматичної станкового гранатомета та стрілецької зброї.
"На прицільні обстріли з боку противника наші воїни давали адекватну відповідь", - йдеться в повідомленні.
Про факти порушення режиму припинення вогню українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ
"Бойових втрат серед наших захисників немає", - додали в штабі.
Нагадаємо, за минулу добу, 7 лютого, бойовики чотири рази порушували "тишу" на Донбасі. В результаті обстрілів один український військовий отримав поранення.
Крім того, 6 лютого збройні формування Російської Федерації 13 раз обстріляли українські позиції на Донбасі.
Додамо, що в суботу в районі ООС від ворожих обстрілів загинули двоє військовослужбовців.