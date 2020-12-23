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В Балтіморі стався вибух, десять постраждалих

Новость на русском → Балтимор, Середа 23 грудня 2020 18:56
В Балтіморі стався вибух, десять постраждалих Фото: вибух в Балтіморі (twitter.com/ABC7NY)
Автор: РБК-Україна

У середу, 23 грудня, в американському місті Балтімор стався вибух у будівлі Baltimore Gas & Electric. В результаті інциденту постраждали, щонайменше, десять осіб.

Про це повідомляє CBS Baltimore.

За даними видання, дев'ять осіб знаходяться в критичному стані, ще один - у важкому.

Від вибуху в будинку частково обвалився дах.

Два підрядники, які мили вікна будівлі, чіплялися за ліси з боку будівлі близько 30 хвилин. Пізніше їх врятувала оперативна група пожежної охорони, яка розбила вікно на 10-му і 11-му поверхах і евакуювала людей. Всього з будівлі врятували 21 людини.

Наголошується, що більша частина будівлі була порожньою з-за майбутніх свят та пандемії.

В компанії Baltimore Gas & Electric заявили, що у будівлі ведуться роботи над системою управління повітрям і котлом будівлі, і це, ймовірно, стало причиною вибуху.

Нагадаємо, в серпні в американському місті Балтімор, штат Меріленд, стався вибух кількох будинків. В результаті загинули і постраждали чотири людини.

Крім того, раніше в результаті пожежі і подальшого вибуху на кораблі ВМС США USS Bonhomme Richard на військово-морській базі в Сан-Дієго постраждала 21 людина. Серед них 17 моряків і четверо цивільних осіб

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