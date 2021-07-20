ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Аварія на "Рівнеазоті": шкідливих речовин в житлових районах в 10 разів менше допустимого

Новость на русском →
Рівненська область, Вівторок 20 липня 2021 21:31
Аварія на "Рівнеазоті": шкідливих речовин в житлових районах в 10 разів менше допустимого Фото: на заводі "Рівнеазот" сталася аварія (dsns.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Рівненський Центр контролю та профілактики хвороб проводить вимірювання шкідливих речовин у повітрі після аварії на хімзаводі "Рівнеазот". Наразі концентрація шкідливих речовин у житлових районах нижче допустимого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

"Наразі в житловій забудові концентрація шкідливих речовин в майже в 10 разів менше за гранично допустиму. Надходження забруднювальних речовин у повітря припинено", - заявили в міністерстві.

Наразі відомо, що в результаті аварії на хімзаводі ніхто не постраждав. Медики отримали виклик про одного постраждалого, але він не підтвердився.

"Ніхто не постраждав. Але екстрена медична допомога мобілізована одразу, як сталась подія. Було визначено коридор для санітарного транспорту, бригади оснащені засобами захисту для медичних працівників та потерпілих", - додали в МОЗ.

Нагадаємо, за фактом аварії на хімзаводі "Рівнеазот" поліція порушила кримінальну справу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ривнеазот авария Рівненська область
NEWS
Аварія на хімзаводі під Рівним: поліція порушила кримінальну справу
Аварія на хімзаводі під Рівним: поліція порушила кримінальну справу
DAILY
Квартирне питання. Чому дорожчає нерухомість і що буде з цінами до кінця року
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Квартирне питання. Чому дорожчає нерухомість і що буде з цінами до кінця року