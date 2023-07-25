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Европейская столица запретила целый вид туризма: о чем идет речь

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Вторник 25 июля 2023 14:11
Европейская столица запретила целый вид туризма: о чем идет речь Фото: Пейзажи в Амстердаме (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В столице Нидерландов Амстердаме запретили круизные корабли. Такое решение принял городской совет с целью минимизировать вред экологии.

Отказ от круизного судоходства не только будет в пользу окружающей среды, но и снизит чрезмерный поток туристов, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на schengenvisainfo.com.

Столица Нидерландов также намерена закрыть свой центральный терминал для круизных судов, расположенный на набережной у столичного вокзала. Его придется вынести за черту города. Центральный терминал обслуживал около 100 лайнеров в год.

В Амстердам на круизных лайнерах ежегодно отправляется около 300 000 путешественников. Это отдельный вид туризма – путешественники сходят на сушу всего на несколько часов, гуляют по городу, едят и не успевают оставить ощутимые для местного бюджета деньги.

Ежемесячно Амстердам привлекает в среднем более 1 млн туристов. При этом население города составляет более 800 000 человек. По данным отдела исследований и статистики Амстердама, в текущем году столицу посетят 20 млн пассажиров.

Европейская столица запретила целый вид туризма: о чем идет речь

Фото: Большой круизный лайнер в Амстердаме (pixabay.com )

Ранее мэр Амстердама Фемке Халсема ввела кампанию, чтобы помешать путешественникам проводить в городе "отпуск от морали".

Амстердам не первый город, запрещающий круизные лайнеры. В 2021 году власти Венеции объявили о решении запретить большим кораблям становиться на якорь в центре. Такие же планы озвучивали мэры Барселоны в Испании и Марселя во Франции.

Ранее мы рассказывали, что город в ЕС запретил главный аксессуар туристов.

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