К Земле приближается астероид: NASA объяснило, есть ли угроза для планеты

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) предупредило об астероиде, который приближается к Земле. Он пролетит мимо планеты 31 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Daily Star .

Диаметр космического камня составляет от 100 до 230 метров. Скорость движения - 48 500 километров в час. Он максимально приблизится к Земле 31 июля.

Однако расстояние от него к нашей планете будет равно 6,87 миллионов километров.

В NASA отметили, что астероид не представляет угрозы для нашей планеты.