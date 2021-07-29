К Земле приближается астероид: NASA объяснило, есть ли угроза для планеты
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) предупредило об астероиде, который приближается к Земле. Он пролетит мимо планеты 31 июля.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Daily Star.
Диаметр космического камня составляет от 100 до 230 метров. Скорость движения - 48 500 километров в час. Он максимально приблизится к Земле 31 июля.
Однако расстояние от него к нашей планете будет равно 6,87 миллионов километров.
В NASA отметили, что астероид не представляет угрозы для нашей планеты.
Напомним, Комитет ООН предупредил о большом количестве опасных для Земли астероидов.
Ранее в небе над Норвегией пронесся огромный метеорит в ночь на 25 июля. Его обломки могли упасть в лесу неподалеку от Осло, но обнаружить их пока не удалось.