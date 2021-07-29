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К Земле приближается астероид: NASA объяснило, есть ли угроза для планеты

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Вашингтон, Четверг 29 июля 2021 10:50
К Земле приближается астероид: NASA объяснило, есть ли угроза для планеты Фото: к планете приближается астероид (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) предупредило об астероиде, который приближается к Земле. Он пролетит мимо планеты 31 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Daily Star.

Диаметр космического камня составляет от 100 до 230 метров. Скорость движения - 48 500 километров в час. Он максимально приблизится к Земле 31 июля.

Однако расстояние от него к нашей планете будет равно 6,87 миллионов километров.

В NASA отметили, что астероид не представляет угрозы для нашей планеты.

Напомним, Комитет ООН предупредил о большом количестве опасных для Земли астероидов.

Ранее в небе над Норвегией пронесся огромный метеорит в ночь на 25 июля. Его обломки могли упасть в лесу неподалеку от Осло, но обнаружить их пока не удалось.

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