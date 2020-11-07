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Выборы в США: Трамп заявил о фальсификациях в Пенсильвании

Новина українською → Пенсильвания, Суббота 07 ноября 2020 17:22
Выборы в США: Трамп заявил о фальсификациях в Пенсильвании Фото: Дональд Трамп (flickr.com gageskidmore)
Автор: Юлия Струк

Действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявляет о десятках тысяч незаконных голосов в штате Пенсильвания и некоторых других ключевых штатах. По его словам, это изменило результаты выборов во многих штатах.

Об этом американский лидер написал в Twitter.

"Десятки тысяч голосов были незаконно получены после 8 вечера во вторник, в день выборов, полностью и легко изменив результаты в Пенсильвании и некоторых других ключевых штатах. Отдельно следует отметить, что сотни тысяч голосов незаконно допустили к подсчету", - заявил Трамп.

Глава США убежден, что это изменило результаты выборов во многих штатах, где изначально лидировал действующий президент.

Следует отметить, что данный твит Трампа соцсеть пометила особым сообщением.

"Этот твит содержит спорный контент, который может вводить в заблуждение в отношении того, каким образом можно принять участие в выборах или другом гражданском мероприятии", - указано в сообщении.

Напомним, окружение Трампа советует ему готовиться к возможности того, что он проиграл выборы. Однако речь, в которой кандидат признает свое поражение, не готовится.

Как писало РБК-Украина, Верховный суд США в ответ на требование республиканцев постановил отделить бюллетени в Пенсильвании. Речь идет о бюллетенях, пришедших после дня выборов.

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