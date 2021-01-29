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В ВОЗ обеспокоены из-за запрета экспорта COVID-вакцин из ЕС

Новина українською → Женева, Пятница 29 января 2021 21:39
В ВОЗ обеспокоены из-за запрета экспорта COVID-вакцин из ЕС Фото: Марианджела Симао (twitter.com/GHS)
Автор: РБК-Украина

Всемирная организация здравоохранения обеспокоена решением Европейского союза о запрете на экспорт вакцин от COVID-19 без специального разрешения от стран ЕС. Подобные меры не идут на пользу мировому здравоохранению.

Об этом заявила помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао во время брифинга.

"Вызывает большую обеспокоенность ситуация, когда какая-либо страна или блок принимает решение об ограничении экспорта продукции, которая представляет собой глобальное благо", - заявила она.

По словам Симао, продукция для борьбы с COVID в настоящее время поступает из разных точек мира. Так, например, активные составляющие производства вакцин могут присылать из Китая, а производственные мощности при этом находиться на территории европейских стран.

Она отметила, что задачей мирового сообщества является поставка вакцин на справедливой основе, так же как и других материалов для производства препаратов.

В противном случае больше других пострадают от этого страны с самым низким доходом, отметила помощница главы ВОЗ.

Напомним, сегодня Еврокомиссия утвердила ограничения на вывоз из ЕС вакцины от COVID. Мера рассчитана до конца марта.

Кроме того, президент Владимир Зеленский заявил, что полученных по механизму COVAX вакцин от коронавируса будет мало для прививки необходимого количества украинцев. Поэтому он попросил Еврокомиссию помочь Украине в переговорах с производителями.

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