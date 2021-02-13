ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

ВОЗ: Китай отказывается предоставить данные о первых случаях COVID-19

Новина українською → Нью-Йорк, Суббота 13 февраля 2021 04:49
ВОЗ: Китай отказывается предоставить данные о первых случаях COVID-19 Фото: лаборатория (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Власти Китая отказали экспертам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в изучении необработанных данных о первых случаях заболевания коронавирусом. Впервые вспышка COVID-19 была выявлена в конце 2019 года в китайском Ухане.

Об этом сообщает газета Wall Street Journal, ссылаясь на эксперта ВОЗ Доминика Дуайера.

Отмечается, что власти предоставили лишь пару примеров, но не все данные, что считается "стандартным для эпидемиологического расследования".

Дуайер добавил, что запросы касались 174 случаев заболевания, выявленных в Ухане еще в 2019 году.

В настоящее время ученые продолжают работу по установлению промежуточного переносчика. В середине января текущего года эксперты ВОЗ прибыли в Ухань для расследования происхождения нового коронавируса.

"Я хотел бы подтвердить, что все гипотезы остаются открытыми и требуют дальнейшего анализа и изучения", - сказал он.

Напомним, эксперты ВОЗ, которые участвовали в миссии в Китае, назвали четыре гипотезы передачи коронавируса человеку.

Кроме того, эксперты ВОЗ заявили, что Ухань может быть не единственным источником распространение коронавируса.

Добавим, в Белом доме заявили о желании изучить предварительный отчет миссии ВОЗ после его публикации.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире ВОЗ Коронавирус
NEWS
Взрыв на детплощадке в Киеве: возбуждено два дела
Взрыв на детплощадке в Киеве: возбуждено два дела
DAILY
Градус перемен: как глобальное потепление влияет на Украину и мир
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Градус перемен: как глобальное потепление влияет на Украину и мир