ВОЗ не исключает утечку коронавируса из лаборатории в Ухане

Команда Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая проводит расследование происхождения коронавируса, не исключает возможности, что вирус мог появиться из лаборатории в Ухане. Они будут расследовать все возможные варианты.

Об этом сообщает Sky News.

Как сообщается, в ближайших планах команда ВОЗ планирует визит в Уханьский Институт вирусологии. Там работали с коронавирусами, но китайские ученые опровергают любые теории о том, что вирус вырвался оттуда в результате утечки. Однако один из экспертов ВОЗ Питер Дашак пока не отбрасывает такую возможность.

"Мы осведомлены о гипотезах о возможной причастности лаборатории, и мы определенно собираемся задать вопросы обо всех ключевых аспектах работы Уханского Института вирусологии", - отметил он.

Дашак также добавил, что делегация будет расследовать все возможные варианты.

"Если есть данные, которые ведут к каким-либо гипотезам, мы будем следовать за данными, мы будем следовать за доказательствами. Если они ведут на рынок морепродуктов и к цепочке охлаждения, мы последуем туда... Перед нами все варианты, мы храним непредвзятость", - сказал он.

Напомним, эксперты ВОЗ приехали в Ухань две недели назад. Согласно правилам Китая, их сразу же отправили на карантин. Еще двух экспертов не пустили в Китай из-за выявления антител к COVID-19.

Несколько дней назад эксперты ВОЗ вышли с карантина, и приступили к расследованию происхождения коронавируса.