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"Воевать придется вместе": Лукашенко заявил о совместном с Путиным участии в учениях "Запад-2021"

Новина українською →
Среда 01 сентября 2021 15:53
"Воевать придется вместе": Лукашенко заявил о совместном с Путиным участии в учениях "Запад-2021" Фото: президент РФ Владимир Путин и Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Александр Лукашенко заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным принять участие в военных учениях "Запад-2021". Он отметил, что в Беларуси и России "союзная армия".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белта".

По словам Лукашенко, Вооруженные силы двух стран хоть очень похожи, но "слаживание должно быть".

"Мы вместе должны учится, потому, что воевать нам придется вместе... Мы с Путиным договорились, что я беру под контроль основную часть учений. Она будет в Беларуси. У них на нескольких полигонах будут учения. Он побудет на своем полигоне, я - на своем, забегая вперед. И мы посмотрим насколько готовы и слажены вооруженные силы России и Беларуси", - заявил Лукашенко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в США заявил, что военные учения "Запад-2021" усиливают напряженность на Донбассе.

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Александр Лукашенко Владимир Путин Военные учения
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