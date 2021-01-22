Власти Японии могут отменить Олимпийские игры в Токио 2021, - The Times

Японские власти рассматривают возможность отмены Олимпийских игр в Токио в 2021 году из-за пандемии коронавируса. Властям пришлось принять экстренные меры для борьбы с коронавирусом.

Об этом сообщает The Times со ссылкой на высокопоставленного члена правительства страны.



По словам собеседника издания, японские власти ищут способ сообщить об отмене олимпиады.



"Никто не хочет говорить об этом первым, но все согласны с тем, что это будет слишком сложно", - заявил источник Times.

Властям пришлось принять экстренные меры для борьбы с коронавирусом и ввести чрезвычайное положение в крупнейших городах страны, включая Токио.



Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет не намерен отменять летнюю Олимпиаду в Токио, которая была перенесена на 23 июля 2021 года из-за пандемии. Однако она может пройти без зрителей.

Напомним, ранее губернатор Токио Юрико Коикэ заявил, что на сегодня нет такого сценария, при котором Олимпийские игры в Токио в 2021 году будут отменены. Хотя большая часть граждан Японии выступает против Олимпиады.