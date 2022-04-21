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UnionPay прекратила сотрудничество с подсанкционными банками РФ

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Шанхай, Четверг 21 апреля 2022 17:23
UnionPay прекратила сотрудничество с подсанкционными банками РФ Фото: Граждане РФ остались без UnionPay (facebook.com/UnionPayInternational/)
Автор: Антон Федорцив

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров объявил о решении международной платежной системы UnionPay не сотрудничать с попавшими под санкции Запада российскими банками.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал министра.

Китайский сервис приостановил сотрудничество с рядом российских банков. Клиенты "Сбербанка", "Альфа-Банка", ВТБ и других финансовых учреждений не смогут получить карты UnionPay.

"UnionPay приостанавливает сотрудничество с попавшими под санкции банками. Это значит, что "Сбербанк", "Альфа-Банк"‎, и многие другие банки не смогут выпустить общую карту двух платежных систем "Мир" – UnionPay", – говорится в сообщении.

Накануне в Украине временно были сняты ограничения на подключение к интернету от Starlink. Льготный период продлится до конца режима военного положения.

Напомним, что Великобритания ужесточила санкции против РФ за войну в Украине.

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