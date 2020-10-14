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Украину переизбрали в Совет по правам человека ООН

Новина українською → Женева, Среда 14 октября 2020 02:37
Украину переизбрали в Совет по правам человека ООН Фото: Генассамблея ООН
Автор: Надежда Собенко

В Генеральной ассамблее ООН состоялись выборы новых членов Совета по правам человека (СПЧ ООН). Украина переизбрана в совет на 2021-2023 годы.

Об этом в Twitter сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Украина переизбрана в Совет по правам человека ООН на 2021-2023 годы. Как страна, которая поддерживала создание Совета для обеспечения универсального соблюдения прав человека, Украина будет в дальнейшем отстаивать предотвращение нарушений этих прав для устойчивого международного мира и безопасности", - написал он.

По словам министра, "состояние вещей в совете оставляет желать лучшего".

"В него прошел даже такой известный нарушитель прав человека как РФ (за неимением конкуренции в Восточноевропейской группе). Что ж, Украина готова к борьбе. Не позволим злоупотреблять местом в совете, чтобы покрывать нарушения прав человека", - заявил Кулеба.

Как сообщает Reuters, вместе с Украиной на второй трехлетний срок в СПЧ ООН были переизбраны Сенегал, Непал, Пакистан и Мексика.

Кроме того, в Совет по правам человека ООН были избраны Россия, Китай, Кот-д'Ивуар, Габон, Малави, Куба, Боливия, Узбекистан, Франция ​​и Великобритания.

В то же время в Генассамблее ООН не поддержали избрание в СПЧ ООН Саудовской Аравии.

Задачей Совета по правам человека ООН является поощрение и защита всех прав человека по всему миру. Он состоит из 47 стран-членов. Кандидаты избираются тайным голосованием по географическим группам для обеспечения равного представительства. Срок полномочий новых членов начнется 1 января 2021 года.Члены совета не могут занимать более двух сроков подряд.

Отметим, что Россия вошла в Совет после четырехлетнего перерыва.

В связи с последними выборами в Совет по правам человека Human Rights Watch и Amnesty International предостерегли мировое сообщество от избрания в СПЧ Китая, России и Саудовской Аравии. Они указали, что эти государства стремятся подорвать всю международную систему прав человека.

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