Украина надеется на участие Байдена в саммите Крымской платформы

По его словам, есть веские основания ожидать, что президент США Джо Байден примет участие в международном саммите.

"Мы возлагаем на это большие надежды. Многие страны мира, в том числе страны Совета Европы, США, уже выразили согласие присоединиться. Хотя я точно не могу сказать, будут ли они представлены 23 августа этого года на саммите, но есть очень большие основания надеяться на то, что, в том числе, и Джо Байден 23 числа будет здесь. Во всяком случае, над этой темой мы будем очень тщательно работать", - сказал Джемилев.

Лидер крымскотатарского народа напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский 26 февраля подписал указ о мерах для развития и поддержки крымскотатарского языка, культуры и защиты прав жителей оккупированного полуострова Крым.

Он также отметил, что считает создание Крымской платформы существенным шагом на пути к деоккупации Крыма.