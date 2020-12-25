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Турция будет требовать отрицательный тест на COVID у всех прилетающих в страну

Новина українською → Турция, Пятница 25 декабря 2020 21:38
Турция будет требовать отрицательный тест на COVID у всех прилетающих в страну Фото: аэропорт Стамбула (skytraxratings.com)
Автор: Роман Тверденко

Турция начнет требовать наличие отрицательного теста на коронавирус у всех пассажиров авиарейсов. Норма вступит в силу с 28 декабря.

Об этом сообщает Reuters.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коча также заявил, что прибывающие из Британии, Дании и Южной Африки будут отправляться на карантин, вдобавок к отрицательному тесту.

Тест на коронавирус должен будет быть сделан не раньше чем за 72 часа до прибытия в Турцию.

Ранее сообщалось, что Турция подпишет соглашение с компанией Pfizer и BioNTech на поставку 4,5 миллиона доз вакцины против COVID-19.

Напомним, более 40 стран мира ограничили или запретили въезд с Британии из-за обнаружения на территории Соединенного Королевства новой мутации коронавируса. Эта мутация, по данным ученых, является заразней, чем другие.

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