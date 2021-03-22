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Третья фаза испытаний: Оксфордский университет заявил о безопасности вакцины AstraZeneca

Автор: Юлия Струк

Оксфордский университет обнародовал результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса фармкомпании AstraZeneca. Они показали безопасность препарата.

Об этом сказано в сообщении на сайте университета.

Указано, что исследования прошли в США, Чили и Перу, в них приняли участие более 32 тысяч добровольцев всех возрастных групп.

Им вводили либо две дозы препарата либо плацебо с интервалом в четыре недели.

"Данные показывают, что вакцина на 79% эффективна против COVID-19 с симптомами и на 100% эффективна против тяжелого или критического течения заболевания", - гласит сообщение.

Профессор Сара Гилберт, один из разработчиков препарата, отметила, что вакцина от AstraZeneca показала высокий уровень защиты от COVID-19 во многих странах и среди людей разных возрастов.

"Мы надеемся, что это приведет к еще более широкому использованию вакцины", - заявила Гилберт.

Она отметила, что случаи, когда у людей возникали проблемы со здоровьем после вакцинации, были всегда, однако это не значит, что их вызвал именно препарат.

Напомним, исследование вакцины AstraZeneca в США показало ее эффективность в 100% случаях тяжелого течения заболевания.

Как писало РБК-Украина, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила запретом на экспорт компании AstraZeneca.

Отметим, ряд стран в ЕС заявили, что прекратили использование партий вакцины AstraZeneca из-за якобы образования тромбов. Позже несколько стран объявили о возобновлении вакцинации препаратом компании AstraZeneca.

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