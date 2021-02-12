Трампа подсоединяли к ИВЛ во время его коронавируса,- СМИ

Состояние здоровья экс-президента США Дональда Трампа после полученного в октябре положительного теста на коронавирус было хуже, чем сообщалось ранее. В частности, его подключали к аппарату ИВЛ.

Как пишет издание, Трамп имел проблемы с дыханием.

"Когда Трамп был доставлен в Национальной военно-медицинский центр имени Уолтера Рида, он не только имел проблемы с дыханием, но и получал дополнительный кислород. Трамп "однозначно был подключен к кислороду", - приводит телеканал слова информированного источника.

В то же время The New York Times сообщает, что у Трампа были обнаружены инфильтраты в легких, которые возникают при воспалении легких.

"Экс-президент сопротивлялся госпитализации из Белого дома в Центр Уолтера Рида. Он уступил, только когда помощники сказали ему: или он согласится сам, или дождется, что Секретная служба США доставит его туда, если состояние здоровья ухудшится", - пишет издание со ссылкой на источники.