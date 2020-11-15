Трамп призвал остановить пересчет голосов в Джорджии

Президент США Дональд Трамп потребовал остановить проводимый вручную пересчет голосов в штате Джорджия. Избирательные комиссии должны начать сверять подписи на отправленных по почте бюллетенях с подписями, оставленными избирателями при регистрации.

Об этом Трамп написал в Twitter.

При этом Twitter пометил призыв президента примечанием "Это заявление о мошенничестве на выборах оспаривается".

"Ручной пересчет голосов, который идет в Джорджии - это пустая трата времени. Они не показывают совпадающие подписи", - сообщил глава государства.

Ранее он потребовал пересчета в Джорджии, Мичигане и Пенсильвании. Суд в Пенсильвании отклонил иск Республиканской партии, которая требовала признать недействительными около 9,3 тыс. бюллетеней. В Мичигане также отклонили иск сторонников Трампа, которые требовали запретить утверждение результатов голосования в городе Детройт.

Напомним, адвокаты из штаба Трампа отозвали судебный иск с требованием пересчитать голоса на выборах в штате Аризона. Штаб Трампа пришел к выводу, что это не поможет Трампу одержать победу в этом штате.

РБК-Украина в материале "Трамп не сдается. Сможет ли Байден удержать победу и что будет дальше" писало о том, почему Трамп цепляется за Белый дом, а также, кто может занять ключевые должности в администрации Байдена.