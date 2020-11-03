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Террористы атаковали несколько объектов в Вене

Новина українською → Вена, Вторник 03 ноября 2020 00:40
Террористы атаковали несколько объектов в Вене Фото: полиция в Вене (Ahval)
Автор: Артур Родивилов

Террористы атаковали сразу шесть локаций в столице Австрии Вене. На данный момент полиция задержала четырех боевиков на центральной площади Грабен.

Об этом сообщает OE24.

Телеканал в прямом эфире показал кадры задержания, на которых видно, как одинаково одетые задержанные стоят с поднятыми вверх руками. Отмечается, что в городе могут быть рассредоточены до семи преступников.

Ранее в центре Вены произошло несколько перестрелок. Открывший стрельбу также подорвал пояс со взрывчаткой.

По данным телеканала, во время стрельбы у синагоги в центре Вены неизвестные захватили в заложники посетителей ресторана в другом районе австрийской столицы. Заложники захвачены в ресторане в седьмом районе города.

Кроме того, есть информация о еще одной стрельбе. На этот раз стреляли вблизи отеля Hilton.

Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что стрельба в Вене является терактом. По словам министра, в стрельбе в австрийской столице принимали участие несколько нападавших, есть много пострадавших.

На данный момент известно о семи жертвах. Известно, что погиб полицейский. В центре Вены запретили остановку общественного транспорта до окончания спецоперации.

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