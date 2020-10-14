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В столичном регионе Франции вводят комендантский час

Новина українською → Париж, Среда 14 октября 2020 21:54
В столичном регионе Франции вводят комендантский час Фото: люди в медицинских масках (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о введении комендантского часа в столичном регионе Иль-де-Франс и восьми мегаполисах страны. Комендантский час вступит в силу в субботу, 17 октября.

Об этом сообщает французский телеканал BFM TV.

Комендантский час будет действовать с 21:00 до 6 часов утра. Ограничение будет действовать как минимум 4 недели.

По словам Макрона, нарушение комендантского часа будет караться штрафом в 135 евро (около 4,5 тысячи гривен). За повторное нарушение французам придется заплатить 1500 евро (почти 50 тысяч гривен).

"Будут проверки, и я благодарен полиции за то, что она это делала с начала эпидемии. Будут штрафы, как и за многие правонарушения", - подчеркнул он.

Такие ограничения вводятся для сдерживания распространения коронавируса.

Напомним, недавно карантин ужесточили в четырех городах Франции. С субботы в этих городах закроют бары и рестораны.

До этого в зону максимальной опасности попал Париж и его пригород. В столице Франции фиксируют большое количество новых случаев коронавируса.

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Новости Украины В мире Коронавирус Париж комендантский час Франция Эммануэль Макрон
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