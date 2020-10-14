В столичном регионе Франции вводят комендантский час
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о введении комендантского часа в столичном регионе Иль-де-Франс и восьми мегаполисах страны. Комендантский час вступит в силу в субботу, 17 октября.
Об этом сообщает французский телеканал BFM TV.
Комендантский час будет действовать с 21:00 до 6 часов утра. Ограничение будет действовать как минимум 4 недели.
По словам Макрона, нарушение комендантского часа будет караться штрафом в 135 евро (около 4,5 тысячи гривен). За повторное нарушение французам придется заплатить 1500 евро (почти 50 тысяч гривен).
"Будут проверки, и я благодарен полиции за то, что она это делала с начала эпидемии. Будут штрафы, как и за многие правонарушения", - подчеркнул он.
Такие ограничения вводятся для сдерживания распространения коронавируса.
Напомним, недавно карантин ужесточили в четырех городах Франции. С субботы в этих городах закроют бары и рестораны.
До этого в зону максимальной опасности попал Париж и его пригород. В столице Франции фиксируют большое количество новых случаев коронавируса.