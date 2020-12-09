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В США завершается срок рассмотрения судебных исков и пересчета голосов

Новина українською → Вашингтон, Среда 09 декабря 2020 04:52
В США завершается срок рассмотрения судебных исков и пересчета голосов Фото: Дональд Трамп (twitter.com/realDonaldTrump)
Автор: Артур Родивилов

В среду, 8 декабря, все штаты обязаны закончить судебные разбирательства, пересчеты голосов и назначить выборщиков. Юристы президента США Дональда Трампа продолжат попытки оспорить итоги выборов.

Об этом говорится в заявлении юристов штаба Трампа.

Уложившись в этот дедлайн, регионы обезопасят себя от возможных попыток пересмотреть результаты голосования, а их выборщики получат иммунитет от претензий со стороны Конгресса.

"Safe Harbor Deadline - это установленный срок, который обычно обозначает последний день, когда штаты должны утвердить итоги выборов. Однако продолжение связанных с выборами споров после 8 декабря не является чем-то беспрецедентным", - говорится в заявлении.

К концу этого дня каждый штат официально объявит результаты выборов, сообщив, за кого из кандидатов будут голосовать избранные от него выборщики.

Напомним, 21 ноября штат Джорджия сертифицировал результаты выборов президента США, утвердив победу кандидата от демократов Джо Байдена. Он набрал на 12 670 голосов больше.

Затем штаб действующего президента США Дональда Трампа подал иск с требованием признать недействительными результаты президентских выборов в штате Джорджия.

7 декабря после очередного пересчета голосов штат Джорджия официально утвердил Джо Байдена победителем выборов президента США.

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