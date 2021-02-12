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В США задержали пятерых участников штурма Капитолия

Новина українською → США, Пятница 12 февраля 2021 03:04
В США задержали пятерых участников штурма Капитолия Фото: штурм Капитолия (GettyImages)
Автор: Даша Харченко

Правоохранительные органы США задержали пять участников беспорядков у здания Капитолия в Вашингтоне. Они принадлежат к ультраправому движению Proud Boys.

Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции США.

Сообщается о трех жителей штата Миссури, которые были задержаны неподалеку от города Канзас-сити, и двух выходцев из Аризоны.

Им инкриминируется участие в массовом сговоре.

Ранее стало известно, что компания Facebook помогала правоохранителям распознать участников протестов в Вашингтоне и штурма Капитолия. Компания помогала следователям после завершения приступа.

6 января сторонники Трампа организовали акцию протеста у Капитолия, где американский Конгресс собрался, чтобы утвердить результаты президентских выборов. Протесты переросли в беспорядки и проникновения сторонников Трампа в помещения Капитолия. В результате беспорядков погибли пять человек.

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