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В США за сутки коронавирусом заразилось рекордное количество людей

Новина українською → США, Воскресенье 20 декабря 2020 05:28
В США за сутки коронавирусом заразилось рекордное количество людей Фото: девушка в маске (pexels)
Автор: Даша Харченко

За прошедшие сутки в США у 403,4 тысяч человек обнаружили коронавирус. Это на 159 тысяч больше предыдущего антирекорда.

Данные приводит Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Днем ранее было зарегистрировано около 231 тысяч заболевших.

Всего в США коронавирусом заразились 17,39 млн человек. Умерли 313 тысяч пациентов.

Напомним, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило вакцину Moderna американского производства. Это случилось примерно через неделю после утверждения вакцины Pfizer/BioNTech, которая сейчас распространяется.

РБК-Украина писало, что коронавирусом в Украине за прошедшие сутки заразились 11 742 человека. Больше всего заражений в Киеве, Одесской и Запорожской областях.

Министр здравоохранения Максим Степанов рассчитывает, что пандемия коронавируса пойдет на спад в апреле 2021 года. По его мнению, этому будет способствовать вакцинация и рост количества людей, которые переболели COVID-19.

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