В США считают голоса: в каких штатах продолжается борьба кандидатов

В США продолжают подсчет голосов на выборах президента. Предварительно лидирует кандидат Джо Байден, за него проголосовали 253 выборщиков, у Дональда Трампа - 213 голосов.

Об этом свидетельствуют данные CNN.

Отметим, что побеждает тот, кто получил 270 голосов выборщиков. Для победы на выборах Байдену нужно еще 17 голосов.

Остаются неопределенными победители еще в 6 штатах - Аризона, Невада, Джорджия, Северная Каролина, Пенсильвания, Мичиган и Аляска.

По состоянию на 00:00 5 ноября Трамп лидирует в Джорджии: 51% против 48,7% Байдена. В Северной Каролине - у Трампа 50%, Байден получил 49%. Пенсильвании, где за Трампа уже проголосовали 52%, а за Байдена - 46,7%. На Аляске у Трампа - 63%, у Байдена - 33%.

Байден в свою очередь лидирующие позиции занимает в Неваде 49,3% против 48,7% у Байдена. В Аризоне у кандидата от демократов - 51%, у главы Белого дома - 47,6%.

Отметим, по данным Fox News, кандидат в президенты от демократов Джо Байден победил на выборах в штате Аризона. Там он наберет 11 голосов выборщиков.

Добавим, бывший вице-президент Джо Байден получил наибольшее количество голосов избирателей в истории США.

В материале РБК-Украина "Капитан Америки. Кто выиграет на выборах президента США" вы можете прочитать о сложностях нынешних американских выборов.