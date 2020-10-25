США объявили о гуманитарном перемирии в Карабахе с утра понедельника

В понедельник утром, 26 октября, в Нагорном Карабахе начнется прекращение огня по гуманитарным соображениям. Соответствующее решение содержится в совместном заявлении Государственного департамента США и правительств двух стран в воскресенье.

Об этом пишет агентство Reuters.

В отдельном заявлении Минская группа ОБСЕ, сформированная для урегулирования конфликта и возглавляемая Францией, Россией и США, подчеркнула, что ее сопредседатели и министры иностранных дел снова встретятся 29 октября. Они обсудят проблему Нагорного Карабаха.

Отметим, ранее в воскресенье помощник по национальной безопасности президента США Роберт О'Брайен в интервью телеканалу CBS рассказал, что Азербайджан еще не принял решение по утверждению режима перемирия с Арменией по результатам переговоров в США. Белый дом подталкивал Баку к такому решению.

О'Брайен уточнил, что Ереван согласен на предложение США по перемирию в Нагорном Карабахе.

Как писало РБК-Украина, после переговоров с представителями Армении и Азербайджана госсекретарь США Майк Помпео призвал стороны конфликта прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Подчеркнем, ранее Армения и Азербайджан обвинили друг друга в срыве перемирия, которое было достигнуто 18 октября.