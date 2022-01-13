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Из-за санкций против Путина: РФ пригрозила разорвать отношения с США

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Москва, Четверг 13 января 2022 12:41
Из-за санкций против Путина: РФ пригрозила разорвать отношения с США Фото: президент РФ Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Анастасия Рокитна

Введение санкций США против президента РФ Владимира Путина стало бы запредельной мерой, сравнимой с разрывом отношений. Официальный представитель Кремля также заверил, что со стороны России неминуемо последует адекватный ответ.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ТАСС.

По словам Пескова, предложенный в Конгрессе США проект новых антироссийских санкций является "попыткой оказать давление на Москву".

"Она априори бессмысленная, ибо речь идет о санкциях, которые по своей сути и с учетом неминуемого адекватного ответа фактически можно приравнять к инициативе по разрыву отношений. Формулировки эти кроме как таким образом трактовать невозможно", - сказал пресс-секретарь Путина.

Напомним, в Сенат Соединенных Штатов внесли законопроект о новых санкциях против России. Экономические ограничения будут введены в случае вторжения РФ в Украину.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада быть готовыми к безотлагательному введению превентивных санкций против России.

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Владимир Путин Российская Федерация Соединенные Штаты Америки
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