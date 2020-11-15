ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

На пункте пропуска Молдовы с Приднестровьем столкновения

Новина українською → Приднестровье, Воскресенье 15 ноября 2020 12:52
На пункте пропуска Молдовы с Приднестровьем столкновения Фото: стычки на пунктах пропуска в Молдову из "ПМР" (РБК-Украина)
Автор: Марианна Присяжнюк

На пунктах пропуска между непризнанной "Приднестровской молдовской республикой" и Молдовой происходят стычки. Активисты фиксируют организованный подвоз избирателей на участки для голосования на выборах президента.

Об этом РБК-Украина сообщили в приграничной полиции Молдовы, а также издание Point.md.

Отмечается, что на пункте пропуска "Варница-Бендеры" собрались активисты собрались активисты, которые пытаются препятствовать организованному подвозу граждан из "ПМР" в Бендеры. Люди проходят контрольно-пропускной пункт пешком, на такси и автобусах. Подвозу препятствуют активисты, из-за чего происходят стычки.

Активисты записывают номера автомобилей, чтобы убедиться, что машины не проезжали через КПП два-три раза.

В одной из ситуаций в стычку между активистами и гражданами пришлось вмешаться полиции. Силовики сформировали кордон между враждующими группами.

По данным ЦИК Молдовы, уже 10 тысяч людей из "ПМР" проголосовали на выборах президента Молдовы.

Напомним, что сегодня проходит повторное голосование на выборах. На пост президента претендуют действующий глава государства Игорь Додон и бывший премьер Майя Санду.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Молдова
NEWS
Зеленский мэрам-нарушителям: продолжите играть в добрых полицейских - проиграем все
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей Зеленский мэрам-нарушителям: продолжите играть в добрых полицейских - проиграем все
DAILY
Трамп не сдается. Сможет ли Байден удержать победу и что будет дальше
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Трамп не сдается. Сможет ли Байден удержать победу и что будет дальше