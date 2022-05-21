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Президент Финляндии договорился о тесном диалоге с Эрдоганом о вступлении в НАТО

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Хельсинки, Суббота 21 мая 2022 17:57
Президент Финляндии договорился о тесном диалоге с Эрдоганом о вступлении в НАТО Фото: Саули Ниинисте (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Финский президент Саули Ниинисте провел телефонные переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом для поиска точек соприкосновения в вопросе вступления Финляндии в Североатлантический альянс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Ниинисте отчитался об "открытом и прямом" разговоре с Эрдоганом. Главной темой беседы стала финская заявка на вступление в НАТО.

"Я заверил, что как союзники по НАТО Финляндия и Турция будут привержены безопасности друг друга, и поэтому наши отношения станут более крепкими. Финляндия осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях. Тесный диалог продолжается", – заявил Ниинисте.

Турция отказалась немедленно поддержать заявки Финляндии и Швеции на вступление в Североатлантический альянс из-за их лояльности к Рабочей партии Курдистана. Турецкие власти считают ее членов террористами.

К слову, президент Эрдоган выдвинул Швеции два условия для согласования вступления в НАТО.

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НАТО Турция Финляндия Саули Ниинисте Реджеп Тайип Эрдоган
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