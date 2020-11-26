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В Польше заявили об опасности распада Европы из-за нового бюджета ЕС

Новина українською → Варшава, Четверг 26 ноября 2020 21:35
В Польше заявили об опасности распада Европы из-за нового бюджета ЕС Фото: Матеуш Моравецкий (twitter.com/MorawieckiM)
Автор: Дмитрий Левицкий

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил об опасности распада Европы из-за нового механизма распределения бюджета Европейского союза. Поэтому Польша и Венгрия продолжат ветировать бюджет ЕС на 2021 год.

Об этом говорилось на сегодняшней совместной пресс-конференции Моравецкого и главы венгерского правительства Виктора Орбана в Будапеште, передает "Укринформ".

"Сегодня мы стоим перед новым вызовом - совершенно новым механизмом, который ... является политически мотивированным решением и может привести к разделению, а возможно, и к распаду ЕС", - заявил польский премьер.

Новый механизм распределения бюджета ЕС, по мнению Моравецкого, является политически мотивированным и нарушает верховенство права.

"Это очень опасно для единства всей Европы. Это - плохое решение, которое угрожает распадом Европы", - отметил он.

Моравецкий добавил, что Польша и Венгрия не хотят, чтобы ЕС сошел со своего курса, который заключается в том, что 27 стран имеют 27 различных правовых норм и традиций.

"Мы не будем колебаться применить вето - не только для добра Венгрии и Польши, но и всего ЕС", - подчеркнул премьер Польши.

Отметим, Польша и Венгрия заблокировали принятие бюджета ЕС на 2021 год. Страны выступают против нового механизма распределения европейского бюджета между странами-участницами.

Напомним, премьер Венгрии Виктор Орбан пригрозил руководству ЕС ветированием бюджета еще в начале ноября. В письме к руководству союза он изложил свою позицию.

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